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Kadın - Aile Güllaç tarifi, nasıl yapılır? Cevizli güllaç yapımı ve malzemeleri
Kadın - Aile

Güllaç tarifi, nasıl yapılır? Cevizli güllaç yapımı ve malzemeleri

Osmanlı Saray Mutfağı kitabında güllaçın Osmanlı sarayına girişinin 1489 yılında gerçekleştiği söylenir.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 10:29:00 - 2022-01-19 10:46:06
Güllaç tarifi, nasıl yapılır? Cevizli güllaç yapımı ve malzemeleri

Gullaç tarifi

Cevizli güllaç malzemeleri

  • Yarım paket güllaç
  • Ceviz

Şerbeti için:

  • 1 litre süt
  • 5 yemek kaşığı toz şeker
  • 5 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için:

  • Nar

Güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı

Süt ve şeker tencereye alınarak ısıtılır. Sütün kullanım aşamasında oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ardından güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye koyuyoruz. Üzerine her tarafı ıslanacak şekilde bir iki kepçe hazırladığımız sütten döküyoruz. Elimizdeki yaprak adetinin yarısına geldiğimizde araya dövülmüş ceviz serpiyoruz. Ardından kalan yaprakları da aynı işlemi yaparak koyuyoruz. 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerine nar ile süsleyerek servis edebiliriz. Kullanılacak yaprak adedini kişi sayısına göre çoğaltabiliriz. Daha kalın durmasını isterseniz bütün paketi de yapabilirsiniz. İçerisine ceviz yerine, fıstık, fındık, file badem de konulabilir. Afiyet olsun.

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