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Yerel Gülistan Şaylemez'in katili en yakını çıktı!
Yerel

Gülistan Şaylemez'in katili en yakını çıktı!

Diyarbakır'da dün akşam sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in katilinin kardeşi Abdullah Şaylemez olduğu ortaya çıktı. Şaylemez, emniyetteki ilk ifadesinde, ablasını 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söyledi. Gülistan ise 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olmuş.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:17:00 -
Gülistan Şaylemez'in katili en yakını çıktı!

Diyarbakır'da dün akşam sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in (37), kardeşi Abdullah Şaylemez (28) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla cinayetten 3 saat sonra yakalanan Şaylemez'in, emniyetteki ilk ifadesinde, ablasını 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Gülistan Şaylemez'in, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak, delil araması yaptı.

3 saatte yakalandı

Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan’ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.

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