Gülistan Doku’nun arkadaşıydı! Cesedi bulanan Rojvelat Kızmaz dosyası yeniden açıldı!

Tunceli’de kaybolduktan yıllar sonra eski vali Tuncay Sonel’in oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Gülistan Doku’nun arkadaşı Rojvelat Kızmaz da Batman’da 9 Şubat 2024’te kaybolduktan 3 gün sonra 12 Şubat 2024’te Ilısu Baraj Gölü’nde ölü bulunmuştu. Ölümündeki şüpheler nedeniyle Rojvelat Kızmaz'ın dosyası da yeniden açıldı.

Gülistan Doku’un üniversite arkadaşı olan Rojvelat Kızmaz'ın ailesi, Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmelerin yaşanması üzerine nisan ayında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunarak dosyanın yeniden açılmasını istemişti.  

Ailesinin başvurusu üzerine Rojvelat Kızmaz’ın ölümüne ilişkin yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma bağlamında Ulusal Kriminal Büro incelemelerde bulundu. Büro, incelemesini 22 Nisan 2025’te raporlaştırdı.

TELEFONU 1 AY SONRA AÇILMIŞ

Rapor, Rojvelat Kızmaz’ın cep telefonunun Gülistan Doku’nun kaybolmasının hemen ardından kapatıldığı ve 46 gün sonra yani 20 Şubat 2020 tarihinde saat 16.04’te yeniden açıldığını ortaya koydu.

Raporda, dikkat çeken bir diğer husus ise telefon ile yapılan son iletişim oldu. Rojvelat Kızmaz, 12 Şubat 2024’te yaşamını yitirmiş halde bulunmuştu. Rapora göre son iletişim 5 Mart 2024 tarihinde saat 14.47’de yani yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti.

Rojvelat Kızmaz’ın yeni açılan soruşturma dosyasının Erzurum’a taşındığı belirtildi. 

