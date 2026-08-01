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Gündem Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
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Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!

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Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!

Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheliden 2'si daha tutuklandı. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 27'ye yükseldi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, dün güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerden birinin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

 

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk etapta adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.

İkinci etapta adliyeye çıkarılan 6 şüpheli ise tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i tutuklanmış, birinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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