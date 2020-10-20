Güler misin, ağlar mısın? Suudi şaklaban Türk mallarını böyle boykot etti
Suudi Arabistan'ın Türk mallarını boykot çağrısı yapmasının ardından Suudi bir kişi Türk malı enstrümanları ateşe verdiği bir video paylaştı.
Suudi Arabistan'ın da bulunduğu Körfez ülkeleri Katar'a yönelik ambargo uyguluyor.
Türkiye'nin Katar'ın yanında ve İsrail'e karşı Filistin'in yanında durması Suudi Arabistan'ı rahatsız etti.
Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri yaşanan olaylarla birlikte gerilirken kriz, ticari ilişkilere de yansıdı.
Suudi Arabistan, Türk mallarını boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya birçok Suudi Arabistan vatandaşı tepki gösterirken bazıları da boykota karşılık verdi.
Türk malı enstürmanları yaktı
Bir Suudi vatandaşı, arkasına aldığı Türk bayrağı fotoğrafının üzerini kapatarak Türk malı enstrümanları yaktı. Suudi vatandaşın görüntülerine birçok kesimden tepki yağdı.