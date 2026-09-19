Güler: "Gazilik, şanlı tarihimizde büyük bir şeref ve onur vesilesi olarak görülmüştür"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin bakım ve onarımı tamamlanan genel merkez binası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Kuvvet Komutanlarının katılımıyla düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Törenin ardından konuşan Güler, "Gazilik, şanlı tarihimizde ve milletimizin vefakâr gönlünde daima büyük bir şeref ve onur vesilesi olarak görülmüştür" dedi.

Güler, sözlerinin başında Gaziler Günü vesilesiyle tüm gazilere saygı ve şükranlarını sundu. Muharip gazilerin, vatanın bağımsızlığı ile milletin huzur ve güvenliği uğruna cephede gösterdikleri cesaret, fedakârlık ve yüksek vazife şuuruyla milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini söyledi.

Derneğin İstiklal Savaşı, Kore Harbi ve Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan günümüze uzanan kahramanlık mirasını yaşattığını belirten Güler, kurumun gaziler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, hak ve menfaatlerin korunması ve millî şuurun canlı tutulması bakımından önemli bir misyon üstlendiğini anlattı. Dernek başkanı ile bütün mensupları, gayretleri ve fedakâr çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Bina 2004'te derneğe tahsis edilmişti

Milli Savunma Bakanlığı, genel merkez binasını 2004 yılında derneğe tahsis etti; bakım ve onarım çalışmaları ise Mayıs ayında başladı. Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı, gazilerin ve ailelerinin yanında olmayı öncelikli görev olarak gördüklerini vurgulayan Güler, yeniden hizmete açılan binayı "bu anlayışın somut örneklerinden biri" olarak nitelendirdi.

Güler, yenilenen merkezin gazilerin bir araya gelerek dayanışmalarını güçlendireceği, tecrübe ve hatıralarını paylaşacağı, kahramanlık mirasının gelecek nesillere aktarılmasına hizmet eden bir merkez olmaya devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Şehit yakınları, gaziler ve vazife malulleri için yeni kanun

Şehit ve gazilerle ailelerinin fedakârlıklarının karşılığının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini söyleyen Güler, devletin imkânları ölçüsünde onların haklarını geliştirmeyi, ihtiyaçlarını karşılamayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini aktardı. Bakan, geçtiğimiz ay Gazi Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren kanunun, şehit yakınları, gaziler ve vazife malullerinin haklarını daha da geliştirmeye yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini bildirdi.

Bakanlığın, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirten Güler, düzenlemelerin hak sahiplerine etkin biçimde yansıtılması ve gazilerle ailelerinin karşılaştığı meselelerin hızla çözüme kavuşturulması için çalışmaların hassasiyetle sürdüğünü ifade etti.

"Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla gazilerimizin ve şehit-gazi ailelerimizin daima yanlarındadır ve bundan sonra da olmaya devam edecektir" diyen Güler, Gaziler Günü'nü kutladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yâd eden Bakan, hayatta olan tüm gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür diledi.