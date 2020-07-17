"Gülen'e terörist diyemiyorum" diyen Melek Çetinkaya gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı. Mahkeme o cezaların gerekçesini açıklamıştı.

Mahkemenin kararı sonrası müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya önce adalet yürüyüşü yaparak, daha sonra çeşitli platformlarda gündeme gelerek Harbiyeli öğrencilerin FETÖ'cü olmadığını, verilen mahkeme kararının yanlış olduğunu iddia etmişti.

Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı için kullandığı ifadeler de sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ben Fethullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."

Gözaltına alındı

Çetinkaya'nın bu sözleri üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılan Çetinkaya'nın gözaltına alınması talimatı verildi. Çetinkaya, Başsavcılığın talimatı ardından gözaltına alındı.