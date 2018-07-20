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Gülen'den müritlerine yeni talimat: Ulu orta dolaşmayın çünkü...

Pensilvanya'daki tereörist başı Fetullah Gülen, örgüt üyelerini MİT operasyonlarına karşı 'her an kaçırılabilirsiniz' diyerek uyardı.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:24

Terör örgütü FETÖ'nün Pensilvanya'daki hain elebaşı Fetullah Gülen, müritlerini Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yapmış olduğu başarılı yurt dışı operasyonlarına karşı uyardı.

Gülen, yayınlanan son videosunda örgüt üyelerini "Hiçbir yerde ulu orta dolaşmayın. Her an kaçırılabilirsiniz." sözleriyle uyardı. 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:24
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