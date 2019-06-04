Güle Güle Ya Şehr-i Ramazan! Müslümanlar son iftarını yaptı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



Tutulan 29. oruç ve yapılan son iftarla birlikte on bir ayın sultanı Ramazan sona erdi. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir köşesinde iftar heyecanı paylaşılarak yaşandı. Oruç ibadeti birlik ve beraberlik duyguları ile yerine getirildi. İslam alemi sona eren Ramazan ayıyla birlikte 4 Nisan Salı sabahı bayram coşkusunu yaşayacak.

Yeniakit.com.tr ekibi Ramazanın son gününde Çankaya ilçesinde kurulan iftar çadırından manzaraları görüntüledi. MHP ilçe teşkilatının iftar çadırına katılan vatandaşlar da son heyecanı birlikte yaşadı.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, 29 gün boyunca Çankayalılarla iftarda buluştuklarını belirterek Ramazan vesilesi ile birlik ve beraberlik duygularını yaşatmak istediklerini söyledi. MHP Çankaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Zahide Şahin de Ramazanın son günü şehit yakınları ile buluştuklarını ifade ederek, herkesin bayramını tebrik etti. 1978 yılının ülkücü şehitlerinden Sabri Taşdemir'in kız kardeşi Dilek Baran ise "bu mübarek günde bizleri unutmayarak iftar sofrasına davet eden teşkilat yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.