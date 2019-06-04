0553 313 94 23

Güle Güle Ya Şehr-i Ramazan! Müslümanlar son iftarını yaptı

On bir ayın sultanı Ramazan tutulan son oruçla birlikte bu yıl da sona erdi. Ramazan süresince yurdun dört bir yanında iftar sofraları paylaşılarak birlik ve beraberlik manzaraları oluştu.

04 Haziran 2019 Salı 00:20

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Tutulan 29. oruç ve yapılan son iftarla birlikte on bir ayın sultanı Ramazan sona erdi. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir köşesinde iftar heyecanı paylaşılarak yaşandı. Oruç ibadeti birlik ve beraberlik duyguları ile yerine getirildi. İslam alemi sona eren Ramazan ayıyla birlikte 4 Nisan Salı sabahı bayram coşkusunu yaşayacak.

Yeniakit.com.tr ekibi Ramazanın son gününde Çankaya ilçesinde kurulan iftar çadırından manzaraları görüntüledi. MHP ilçe teşkilatının iftar çadırına katılan vatandaşlar da son heyecanı birlikte yaşadı.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, 29 gün boyunca Çankayalılarla iftarda buluştuklarını belirterek Ramazan vesilesi ile birlik ve beraberlik duygularını yaşatmak istediklerini söyledi. MHP Çankaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Zahide Şahin de Ramazanın son günü şehit yakınları ile buluştuklarını ifade ederek, herkesin bayramını tebrik etti. 1978 yılının ülkücü şehitlerinden Sabri Taşdemir'in kız kardeşi Dilek Baran ise "bu mübarek günde bizleri unutmayarak iftar sofrasına davet eden teşkilat yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 00:20
  1. Ramazan
  2. Serkan Damar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Organize suç örgütü sanığının ölümüne ilişkin 6 tutuklama
    1. Organize suç örgütü sanığının ölümüne..
    2. Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    3. "Bu seçimleri oldu bittiye getirenlere..
    4. Manisa'da polis ve jandarmadan ortak..
    5. Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Şanlıurfa'da katı atık depolama..
    7. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
    8. Güle Güle Ya Şehr-i Ramazan!..
    9. Lübnan, Esed rejiminin alıkoyduğu 2..
    10. Shanahan'dan McCain savaş gemisi..
    11. İran ABD'ye şartını açıkladı!..
    12. Birkaç sterline alınan satranç taşı 1..
    13. Organize suç örgütü sanığına evinde..
    14. GÜNCELLEME-Tunceli'de terör operasyonu
    15. "Milattan önceye dönmek isteyen varsa..
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2019
    17. Sudan'da protestoculara ateş..
    18. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    19. Tunceli Valiliği’nden Ovacık’taki..
    20. Binali Yıldırım: “23 Haziran laf..
    21. Şili’de öğretmenler süresi belirsiz..
    22. Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme..
    23. Sri Lanka'da Müslüman bakanlar istifa..
    24. Azez halkı bayrama hazır
    25. Adıyaman’daki kazada ağır yaralanan 2..
    26. AK Parti'den YSK'ye itiraz
    27. TİKA'dan Hırvatistan'da iftar programı
    28. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    29. Bursa’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
    30. Bingöl'de trafik denetimleri
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    CHP'de kazan kaynıyor
    CHP'de kazan kaynıyor

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Ortalık yangın yeri! Halat bağlayıp büstü söktüler
    Ortalık yangın yeri! Halat bağlayıp büstü söktüler
    Bayramdan sonra tam gaz başlıyor... Erdoğan sahalara iniyor
    Bayramdan sonra tam gaz başlıyor... Erdoğan sahalara iniyor