Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Galatasaray'da ilk ayrılık... Eyvah eyvah dedirtecek

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayalini 1 yıl rötarlı gerçekleştiriyor. Yeni sezon öncesi ve devre arasında transferi direkten dönen milli futbolcu hedefine ulaşıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda rekor bedelle Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Akşam'a göre; Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona eriyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen oyuncuya gelen teklifler beklenen seviyede olmayınca Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalmıştı.

Hayallerini ertelemek zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu için devre arasında Galatasaray'ın kapısı bir kez daha çalındı. İtalyan devi Milan, milli futbolcumuz için 8 milyon euroluk teklifini Sarı-Kırmızılılara iletti. Rakamı düşük bulan Galatasaray, teklifi anında reddetti.

Öte yandan Milan, Kerem Aktürkoğlu'ndan vazgeçmiş değil. İtalyan devi sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çalacak. Sarı-Kırmızılıların başarılı futbolcu için beklentisi en az 15 milyon euro. Milan'ın bu rakama çıkması durumunda 2023-24 sezonu öncesi Galatasaray'da ilk ayrılık Kerem Aktürkoğlu ile yaşanacak.

Kerem Aktürkoğlu transferinin 15 milyon euro ve üstü bir rakamla gerçekleşmesi halinde milli futbolcu Galatasaray tarihine adını yazdıracak. Kerem Aktürkoğlu söz konusu durumda kulüp tarihinin en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak tarihe geçecek. Bu alanda rekor an itibarıyla 13 milyon euro ile Arda Turan'da.

Bu arada Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de Kerem Aktürkoğlu'nu İtalyanlara önerdi. İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun da aralarında olduğu bazı futbolcuları İtalyan devlerine önerdi.

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Kere Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 22 maçta 7 gol, 1 asistlik katkı verdi.