Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal'dan tedirgin eden sözler

Ali Sunal ve kardeşi Ezo Sunal, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış, hastalığı ağır geçiren Ali Sunal, hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan oyuncu, sağlık durumu hakkında konuştu.

Tedirgin eden sözlerle uyarıda bulundu

Maslak'ta bir hastaneye girerken görüntülenen Ali Sunal, atlatmış olduğu koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki oyuncu, "Korona ağır geçti. Dikkat etmek gerekiyor. Sinsi bir salgın atlattık. Hastane süreci bitti" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir şey için buradayız bebeğimizin kontrolü için geldik" diyen Sunal, "Gayet iyiyim, biraz ağır geçti beklediğimden. Hallettik çok şükür. Sağlığımız yerinde, dinlenme toparlanma süreci oluyor. Kızıma ya da eşime bulaşmadı" şeklinde konuştu.

Bebeğinin 21 haftalık olduğunu belirten Ali Sunal, daha sonra kontrol için hastaneye giren eşi Nazlı Kurbanzade'nin yanına gitti.

Kardeşi ve kendisi yakalandı

Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan abisi Ali Sunal'ın da testi pozitif çıkmıştı.