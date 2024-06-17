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Medya Güldür Güldür Show'un Ekrem İmamoğlu skeci olay oldu!
Medya

Güldür Güldür Show'un Ekrem İmamoğlu skeci olay oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-17 20:26:00 -

Gezici Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür Show adlı seküler programda sahnelenen Ekrem İmamoğlu skeci sosyal medyada olay oldu.

Kemal Sunal’ın oğlu olmaktan başka bir vasfı olmayan Ali Sunal'ın sunumundaki Güldür Güldür Show'da sahnelenen Ekrem İmamoğlu skeci sosyal medyada olay oldu. 

Daha önceki skeçlerde de İmamoğlu taklidi yapan oyuncu Mahir İpek yine İBB Başkanını oynadı.

İpek'in skeçte dünyayı istila eden uzaylılara yaptığı "Çözeceğiz" göndermesi sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

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