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Medya Güldür Güldür oyuncusu deprem bölgesinden 'az önce yaşandı' diyerek aktardı
Medya

Güldür Güldür oyuncusu deprem bölgesinden 'az önce yaşandı' diyerek aktardı

Son olarak Güldür Güldür'de rol alan oyuncu Mahir İpek, göçük altında kalan yeğenlerinin kurtarıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 10:21:00 -
Güldür Güldür oyuncusu deprem bölgesinden 'az önce yaşandı' diyerek aktardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi. Deprem nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.

Oyuncu Mahir İpek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremde yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi. Oyuncu, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Bir saat sonra bir açıklama daha yapan İpek, "SAR Arama kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz varolun" dedi.

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