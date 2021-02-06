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Dünya Gulca katliamını yapan Çin’i lanetliyoruz
Dünya

Gulca katliamını yapan Çin’i lanetliyoruz

Doğu Türkistan Milli Meclisi, 1997 yılı 5 Şubat’ında Komünist Çin rejimince Gulca’da gerçekleştirilen katliamın yıl dönümünde Çin’i lanetlendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 09:32:00 -
Gulca katliamını yapan Çin’i lanetliyoruz

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Mübarek bir Kadir gecesini kıyamete çeviren kan emici Komünist Çin asker ve polislerinin yaşattığı bu vahşet ve katliam. Üstünden geçen nerede ise çeyrek yüz yıla rağmen. Halen olanca kızıllığıyla gözümüzde ve gönlümüzde tütmektedir. Acı ve elem dolu yıllar zaten hep bir birini kovaladı, mazlum ve masum Doğu Türkistan topraklarında ve bu toprakların üstünde yaşayan insanların bedenleri üzerinde, ruhları, hayat ve hayalleri her daim zalim Çin diktatoryasının zulüm ve katliamları ile ölmek ve yaşamak arasındaki, arafta kala kaldı. Ne hazindir ki kalmaya da devam ediyor. Gulca şehrinde yirmi dört yıl önce sessizce katledilmek istenen ve on binlerce kardeşimizin şehit edildiği veyahut zindanlara atıldığı Gulca katliamını bir kez daha hatırlıyor ve bu kızıl kıyameti bizlere yaşatan Komünist zalim ve soykırımcı Çin Halk Cumhuriyetini bir kez daha lanetliyoruz. Yine de direneceğiz. Öleceğiz, öldürüleceğiz yine de kazanacağız.”


Yeni Akit Gazetesi
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