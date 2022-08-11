Gül yağının faydaları nelerdir? Gül yağı cilde nasıl sürülür? Gerçek gül yağı evde nasıl yapılır?

gül, hoş kokusu nedeniyle özellikle parfüm ve cilt bakım kremlerinde sıklıkla kullanılır. Gül bitkisinden elde edilen gül yağı, öksürükten kan dolaşımına ve bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda faydalı ve etkilidir. Peki, gül yağının faydaları nelerdir? Gül yağı neye iyi geliyor?

Kozmetik sektörünün de sıklıkla yararlandığı gül yağı, kremlerde ve parfümlerde kullanılmaktadır. Gül yağının içinde mucizevi etkiler gösteren vitaminler yer almaktadır.

Gül yağı ne işe yarar?

Gül yağı eskilerden günümüze kadar kullanılan serinletici ve ferahlatıcı etkisiyle ateşli hastalıklardan baş ağrılarına hatta cilt yaralarını iyileştirmeden, iltihapları gidermeye, cildi nemlendirmeden, dolaşımı teşvik etmeye kadar çeşitli faydaları bulunan hoş kokulu doğal bir yağdır.

Gül Yağının Faydaları Nelerdir?

– Göz kanlanması ve göz nezlesine etkili sonuçlar ortaya koymaktadır.

– Cildi kirden ve yağdan arındırır temizlik sağlar.

– Hamilelik nedeniyle oluşan lekelerin yok edilmesinde etkili sonuçlar verir.

– Kabızlık rahatsızlığına iyi gelir.

– Gül yağı ile sabah ve akşamları cilt bakımı yapmak cildi canlandırır ve gerginleştirir.

– Gül yağı, makyaj temizlemek için kullanılabilir.

– Gül yağı su ile karıştırılıp gargara yapıldığında boğaz ağrılarını giderir.

– Gül yağı etkili bir antiseptik mikrop kırıcıdır.

– Gül yağı açık yaralar, alerjisi olan ciltlere ve egzamada tedavi edicidir.

Gerçek gül yağı evde nasıl yapılır?

Bunun için pembe gül yaprakları cam şişeye veya kavanoza koyulur. Daha sonra gül yapraklarının üzerine zeytinyağı eklenir. Güneş gören bir alana bu kavanoz konulur. Arada bir kavanoz çalkanır ve yaklaşık olarak bir veya bir buçuk ay bekletilir.

Gül Yağı Kullanımı

Gül yağı ile cildinize masaj yapabilirsiniz. Bunun için pamuğa 3 yada 4 damla dökerek cildinizi temizlemeniz yeterlidir. 10 damla gül yağını 1 bardak suya damlatarak gargara yaparak da kullanabilirsiniz.

– Saç fırçasına 4 damla gül yağında döküp saçlar tarandığında saçlar canlanır ve beslenmesini sağlar.

– Gül yağını banyo suyunuza 15 damla kattığınızda hem çok güzel kokacak hem de aromaterapi yapacaktır.

– 7 – 8 damla gül yağından vazeline ekleyip cildinize sürebilirsiniz.

– Saçlarınızda kepek varsa ve saçlarınızın beslenmesini istiyorsanız şampuanın içine 10 damla gül yağı koyabilirsiniz.

– Zeytinyağı ile gül yağını karıştırıp cilde masaj yapınız. Bu karışım cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlar.

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Gül yağı ile cilt bakımı

Gül yağını cildinize uygulamak istiyorsanız mutlaka su ile karıştırmalısınız. Vazelinin içerisine 7-8 damla gül yağı ekleyerek ellerinize ve yüzünüze uyguladığınızda nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde makyaj temizleyici olarak da kullanmak istiyorsanız, mutlaka su ile karıştırıp inceltmelisiniz.

Gül Yağı Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Gül yağını pek çok amaçla kullanabilirsiniz:

Cilt bakımında

Banyo suyunda

Saç bakımında

Solunum rahatsızlıklarında kullanılan gül yağı size en doğal ilaç olacaktır.

Gül Yağı Tarifi Nasıl Yapılır?

Nazikçe yıkanmış ve suyu süzülmüş gül yapraklarını cam kavanoza alın. Üzerine zeytinyağını katıp karıştırın. Her gün 1 saat güneşte bekletin.

PEKİ GÜL YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

- Gül yağının içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde cildi kirden arındırarak, canlı ve genç görünmesine yardımcı olur.

- Doğal makyaj temizleyici olarak kullanılması önerilen gül yağı, hücrelerin hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlar.

- Hamilelik döneminde kadınların en büyük sorunlarından biri haline gelen cilt lekelerini gidermek için kullanabilirsiniz.

- Alerjik cilt sorunları, egzama ve açık yaralarda tedavi edici rolü olan gül yağı, kuru cildin de adeta kurtarıcısıdır.

- Özellikle kış aylarında oluşan kuru cildin gereken nemi alabilmesi için kullanabileceğiniz gül yağı aynı zamanda antiseptik özelliğinden dolayı mikropları öldürmekte etkilidir.

SİVİLCELER İÇİN GÜL YAĞI MASKESİ

Malzemeler

6 adet gül yaprağı

1 yemek kaşığı gül suyu

1 çay kaşığı uçucu gül yağı

2 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Gül yapraklarını 3 saat boyunca suyun içerisinde bekletin. Daha sonra gül yapraklarını blender ile püre haline getirin. İçerisine gül yağı, bal ve gül suyunu da ilave ederek güzelce karıştırın. Ardından sivilcenizin üzerine sürüp, 10 dakika bekletin. Soğuk suyla temizleyebilirsiniz.

Gül yağı sivilce izlerini geçirir mi?

Cildi yabancı maddelerden arındırır. Cilt kuruluğuna iyi gelir. Alerji ve tahrişi hafifleterek cilde bakım yapar. Doğum lekelerinin, yara ve sivilce izlerinin, hamilelik çatlaklarının ve güneş lekelerinin giderilmesinde rol oynar.

Etkili ve Hızlı Cilt Beyazlatma Karışımları

Buğday ve yoğurt karışımı

Buğday, C vitamini, B2 ve B6 içeren tahıllardan biri olarak öne çıkarken, yoğurt, ölü deri hücrelerinin pul pul dökülmesine yardımcı olan, cildi gençleştiren ve gerekli nemi veren laktik asit içerir.

İçindekiler:

Bir çorba kaşığı öğütülmüş buğday

Çeyrek su bardağı yoğurt

Birkaç damla gül yağı

Nasıl hazırlanır:

Malzemeleri kremsi bir kıvamda olacak şekilde karıştırın.

Karışım biraz sertse, kolay bir kıvam elde etmek için biraz daha yoğurt ekleyebilirsiniz ama karışıma su eklemekten kesinlikle kaçınmalısınız.

Karışımı yüzünüze ve boynunuza yayın, ancak gözlerinize kaçırmamaya dikkat edin.

Maskeyi kuruması için yüzünüzde bekletin ve ardından cildinizi ılık suyla yıkayın.

Karma cildiniz varsa, cildi daha fazla temizlemek ve beslemek için maskeye bir çay kaşığı beyaz bal veya bir kaşık maya ekleyebilirsiniz.