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Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

Gazeteci Fatih Altaylı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemden düşmeyen Ali Babacan’a en yakın ismin, eski bakan Beşir Atalay olduğunu iddia etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:55
Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

HaberTürk yazarı, uzun süredir yeni parti iddialarıyla gündemden düşmeyen Ali Babacan’a dair çeşitli iddialarda bulundu.

Dün Ali Babacan’ın kuracağı partinin bir küskünler hareketi gibi görünmesini istemediğini yazdım. Pek çok okur sordu, “Ali Babacan’ın yanında hiçbir AK Partili yok yani?” diye. Var elbette. Ancak bunlar dışlandığı için küskünler sınıfına geçmiş isimler değil.” diyen Altaylı, şunları yazdı:

“Bunlar ilkesel nedenlerde AK Parti yönetimi ile bağlarını zayıflatmış veya koparmış isimler.

Mesela Ali Babacan’ın şu an en yakınında bulunan kişi eski Bakan Prof. Dr. Beşir Atalay.

En yoğun çalışan kişi o.

Babacan’ın yanında olduğunu duyduğum ancak kendisine ulaşarak teyit ettiremediğim için adını şimdilik vermeyeceğim bir başka eski bakan daha var Babacan’ın yanında. 4 yıl önce, siyaseten en verimli olacağı dönemde milletvekili adayı bile olmayarak partiden uzaklaşan bir isim.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:55
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