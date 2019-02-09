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Gül ve Davutoğlu'nun desteğiyle parti kuracağı söylenmişti... Ali Babacan hakkında yeni senaryo

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, yeni parti kuracağı iddia edilen eski bakan Ali Babacan hakkında, "Ali Babacan, meydan okuyup parti falan kurmaz, kuramaz" dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
Gül ve Davutoğlu'nun desteğiyle parti kuracağı söylenmişti... Ali Babacan hakkında yeni senaryo

Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, ismi son günlerde sık sık yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski bakan Ali Babacan'la ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti içindeki küskünlerin sadece ufak bir kıpırdanma içinde olduğunu savunan Önkibar, "Ali Babacan, meydan okuyup parti falan kurmaz, kuramaz" dedi. 

İşte Sabahattin Önkibar'ın o yazısı:

ALİ BABACAN PARTİ KURACAK MI?

Doğrudur AKP küskünleri içinde bir kıpırdanma var lakin hepsi o kadar.

Ne Gül, ne Davutoğlu ne de Ali Babacan bulunduğumuz konjonktürde meydan okuyup parti falan kurmaz, kuramaz.

Abdullah Gül çok ihtiyatlı ve asla riske girmez. Ahmet Davutoğlu yüzde 49 oy almasına rağmen bir emirle alaşağı edilmesine itiraz bile edemedi, Ali Babacan şaibesiz ancak lider değil...

Tek istisna şu olabilir:

AKP eğer 31 Mart seçimlerinde İstanbul ile Ankara’yı kaybeder ve Tayip Erdoğan düşüşe geçerse cesaretlenirler ve dış destekle sahneye çıkabilirler.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Ali Babacan
  5. Ali Babacan yeni parti kuracak mı
  6. Yeni parti iddiası
  7. Abdullah Gül
  8. Ahmet Davutoğlu
  9. Flaş iddia
  10. Sabahattin Önkibar
  11. AK Parti

YORUM YAZ

  • 36036029 dk önce
    akit her halde sizde yeni söz kurulcak yeni partinin medya ayağına talipsiniz...sözcü bile sizin kadar haber yapmıyor....maşallah

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