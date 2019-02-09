Gül ve Davutoğlu'nun desteğiyle parti kuracağı söylenmişti... Ali Babacan hakkında yeni senaryo

Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, ismi son günlerde sık sık yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski bakan Ali Babacan'la ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti içindeki küskünlerin sadece ufak bir kıpırdanma içinde olduğunu savunan Önkibar, "Ali Babacan, meydan okuyup parti falan kurmaz, kuramaz" dedi.

İşte Sabahattin Önkibar'ın o yazısı:

ALİ BABACAN PARTİ KURACAK MI?

Doğrudur AKP küskünleri içinde bir kıpırdanma var lakin hepsi o kadar.

Ne Gül, ne Davutoğlu ne de Ali Babacan bulunduğumuz konjonktürde meydan okuyup parti falan kurmaz, kuramaz.

Abdullah Gül çok ihtiyatlı ve asla riske girmez. Ahmet Davutoğlu yüzde 49 oy almasına rağmen bir emirle alaşağı edilmesine itiraz bile edemedi, Ali Babacan şaibesiz ancak lider değil...

Tek istisna şu olabilir:

AKP eğer 31 Mart seçimlerinde İstanbul ile Ankara’yı kaybeder ve Tayip Erdoğan düşüşe geçerse cesaretlenirler ve dış destekle sahneye çıkabilirler.