Gül ile Karamollaoğlu görüşüyor!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere Ayazağa Kasrı'na geldi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.25 Nisan 2018 Çarşamba 14:18
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere Ayazağa Kasrı'na geldi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.
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