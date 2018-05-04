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Gül, Erdoğan'la birlikte nikah şahitliği yapacaktı! Katılmama kararı aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki'nin düğününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte nikah şahitliği yapacak olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, düğüne katılamayacağını açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:47
Gül, Erdoğan'la birlikte nikah şahitliği yapacaktı! Katılmama kararı aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt, yarın saat 19.00'da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek.

DÜĞÜNE KATILMAYACAK

Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:47
  1. Abdullah Gül
  2. cumhurbaşkanı
  3. recep tayyip erdoğan
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı
  5. Mehmet Özhaseki

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