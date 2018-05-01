Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Gül değil, kim gelirse gelsin...'

Doç. Dr. Barış Doster, yalnız Abdullah Gül değil, kim gelirse gelsin çatı adayının tutmayacağını söyledi.

01 Mayıs 2018 Salı 08:42
'Gül değil, kim gelirse gelsin...'

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan ANAR Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu.

Uslu, "Sayın Erdoğan dışında aslında diğer adaylar resmi olarak şu an belli değil. CHP ve HDP adayını açıkladığı an, yeterli milletvekilleri olduğu için onların bir adaylık sorunu olmayacak. İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin, adayları için 100 bin imza toplanması gerekiyor. Adayları belli olmayan, kimin katılacağı belli olmayan bir seçimi konuşuyoruz" dedi.

BARIŞ DOSTER: ÇATI ADAY KİM OLSA TUTMAZ

Akademisyen-yazar Doç. Dr. Barış Doster de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday ihtimaliyle ilgili, "Neyin olmayacağı Ekmeleddin İhsanoğlu ile görüldü. Çatı aday tutmuyor, tutmaz da. Abdullah Gül değil, kim gelirse gelsin tutmaz" dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:42
  1. cnn türk
  2. ahmet hakan
  3. tarafsız bölge
  4. seçim ittifakı
  5. anar
  6. ibrahim uslu
  7. barış doster
  8. ekmeleddin ihsanoğlu
  9. abdullah gül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal '1 Mayıs' çağrısı!
    1. Skandal '1 Mayıs' çağrısı!
    2. Amerika, Kabil'deki terör saldırısını..
    3. Fenerbahçe'den sürpriz Elmas kararı!
    4. Bu meyve okulu birbirine kattı!
    5. NASA Mars görevinde kullanacaktı.....
    6. Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
    7. Sosa'nın maliyeti dudak uçuklatıyor!
    8. CHP adayını Cuma günü açıklayacak
    9. Kütahya'da gizemini koruyan 'Zincirli..
    10. Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    11. Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan..
    12. Katil İsrail askerleri 10 Filistinliyi..
    13. YSK'dan aday yardımları için genelge!
    14. Talisca: Devler Ligi yoksa ben de yokum
    15. Turistlerin semazenle karşılanmasına..
    16. En yakın adamıydı! Şok ifadeler
    17. 50 Başlıkta 25 anlaşma
    18. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde dehşet..
    19. YSK'dan "yardım ve bağış" açıklaması
    20. Fenerbahçe genç oyuncu için kararını..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık