Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı duyan Fatih Portakal neden heyecanlanıyor?

Daha önce kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yeni parti tartışmalarına dahil olan ve Davutoğlu'nun eleştirilerini haklı bulduğunu ifade ederek destek çıkan Portakal, bu kez Abdullah Gül ve Ali Babacan'a selam çaktı.

Fatih Portakal bu sefer de KONDA Genel Müdürü'nün partinin kurucu kadroları arasında yer alacağı iddia edilen Abdullah Gül ve Ali Babacan'a tavsiyelerini 'çok değerli' bulduğunu ifade etti. Portakal, paylaşımında "Tespitleri siyasetin geleceği açısından heyecan veriyor. Tek adamdan çok partiye geçiş süreci. Umarım partiler ile yeni ve genç siyasetçiler dikkate alır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

İşte o paylaşım: