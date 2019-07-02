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Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı duyan Fatih Portakal neden heyecanlanıyor?

23 Haziran seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla harekete geçen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına destek çıkan FOX TV Sunucusu Fatih Portakal, bu kez de KONDA Genel Müdürü'nün Gül ve Babacan'a önerilerini takdir etti.

02 Temmuz 2019 Salı 12:34
Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı duyan Fatih Portakal neden heyecanlanıyor?

Daha önce kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yeni parti tartışmalarına dahil olan ve Davutoğlu'nun eleştirilerini haklı bulduğunu ifade ederek destek çıkan Portakal, bu kez Abdullah Gül ve Ali Babacan'a selam çaktı.

Fatih Portakal bu sefer de KONDA Genel Müdürü'nün partinin kurucu kadroları arasında yer alacağı iddia edilen Abdullah Gül ve Ali Babacan'a tavsiyelerini 'çok değerli' bulduğunu ifade etti. Portakal, paylaşımında "Tespitleri siyasetin geleceği açısından heyecan veriyor. Tek adamdan çok partiye geçiş süreci. Umarım partiler ile yeni ve genç siyasetçiler dikkate alır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

İşte o paylaşım:

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:34
  1. Fatih Portakal
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan

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