Gücüne güç katıyor! Üç yeni ISO sertifikası almaya hak kazandı!

Kusursuz teslimat ile herkesin hayatına değer katma vizyonuyla sektörün geleceğine yönelik yatırımlarını sürdüren MNG Kargo, yapılan değerlendirmeler neticesinde; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarının sahibi oldu. MNG Kargo’nun halihazırda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim sertifikaları da bulunuyordu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysi Armağan Kesen, “MNG Kargo olarak, yirmi yıldır odağımıza aldığımız sürekli gelişim ve koşulsuz müşteri memnuniyetine odaklanarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Dağıtım altyapımızın ekolojik etkisini minimize etmek hedefiyle elektrikli araçlara yatırım yaparak filomuzu genişletiyor, yüzde 100 geri dönüşümlü malzemeden üretilen doğa dostu kolilerimiz ve kargo poşetlerimiz ile hem çevremizi hem de müşterilerimizin ürünlerini koruyoruz. 10.000 fidanı toprakla buluşturduğumuz 'MNG Kargo Ormanı' ile ağaçlandırma çalışmalarına destek oluyor, Laska iş birliğiyle başlattığımız atık lastik geri dönüşüm projemizle de sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolümüzü pekiştiriyoruz. Bu özverili çalışmalarımız ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmanın mutluluğu içindeyiz. Müşteri odaklı bir yaklaşım çerçevesinde, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve sürekli olarak hizmetlerimizi iyileştirme konusundaki çalışmalarımız sonucunda ise ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandık. Son olarak, çalışan güvenliğini sağlayarak ve yasal düzenlemelere uygun bir çalışma ortamı oluşturarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasının da sahibi olduk. İlerleyen dönemde de sahip olduğumuz kalite sertifikalarının verdiği sorumlulukla faaliyetlerimize devam edeceğiz.”

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası, kargonun müşteriden teslim alınmasından, son kullanıcıya teslimine kadar olan süreçte; doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararların engellenmesini amaçlıyor. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikası ise şikâyetler de dahil olmak üzere, geri bildirime açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörüyor. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerin çalışma ortamı risklerini düşürmeyi, çalışanların can güvenliğini artırmayı ve daha güvenilir bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyor.