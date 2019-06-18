Gücüne güç katıyor

Türk Hava Yollar (THY), ABD’nin Boeing firmasından 25’i kesin, 5’i opsiyon olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katıyor. Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50’sini oluşturan ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi uçakların ilki bu ay sonu THY filosuna katılacak. Dreamlinar’ların üç adedi temmuz, kalan ikisi ise ağustos aylarında filoya katılacak. THY’nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. Daha sonra ise Bali, Bogota-Panama, Washington ve Atlanta hatlarına da tahsis edilecek. Rüya uçak olarak da adlandırılan Boeing 787-9 tipi uçak ile THY ilk uçuşunu 8 Temmuz Pazartesi sabahı İstanbul Havalimanı’ndan Antalya’ya yapmayı planlıyor. Geniş gövdeli uçakların yolcu kapasitesi 280 ila 320 arasında olacak. Dreamliner’ların business sınıfı 30 yolcu, A350’lerin ise business sınıfı 32 yolcu kapasiteli olacak.