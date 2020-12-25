"Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programı

KOCAELİ (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "TOKİ olarak 182 millet bahçesi planladık.11 millet bahçesini tamamlayıp, halkımızın kullanımına sunduk. 55 millet bahçesinin yapımı devam ediyor. Önümüzdeki altı ay içerisinde de 85 millet bahçemiz daha projesi bitirilerek, ihale aşamasına getirilecektir." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da da katıldığı "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programında konuşan Bulut, temelini atarak ilk fidanla buluşturdukları Derin Derince Millet Bahçesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Bulut, yatay, yöresel mimariye uygun konut projelerinin yanında okul, hastane, stadyum, millet bahçesi gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve şehirlerin yeniden yapılandırılarak acil barınma ihtiyacını karşılamak için bugüne kadar 1 milyona yakın konut ürettiklerini belirtti.



Bu konutlarda 4 milyona yakın vatandaşın yaşadığını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:



"Her ilimize millet bahçesi kazandırılması konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları sonrası, Bakanlığımızın organizasyonunda TOKİ olarak 182 millet bahçesi planladık. 11 millet bahçesini tamamlayıp halkımızın kullanımına sunduk. 55 millet bahçesinin yapımı devam ediyor. Önümüzdeki altı ay içerisinde de 85 millet bahçemiz daha projesi bitirilerek İhale aşamasına getirilecektir."

Kocaeli’nde toplam 1 milyon 220 bin metrekare 6 millet bahçesi yaptıklarını, Gölcük ve Derince millet bahçelerinin ihalelerini yapıldığını aktaran Bulut, Gebze ve Dilovası millet bahçelerinin ihalesinin ocak ayında, Körfez'deki ihalenin de şubat ayında başlayacağını, İzmit Millet bahçesinin çalışmalarının da Bakanlık ve Büyükşehir Belediye ile birlikte devam ettiğini dile getirdi.

Bir deprem esnasında toplanma alanı, geçici barınma sahası ve koordinasyon merkezi gibi çok amaçlı kullanabilecek bu alanların içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolları, göletler, kıraathane, tema parkları ve sosyal tesislerin olacağını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"TOKİ olarak şehirlerimizi daha sağlıklı hale getirmek için millet bahçelerinin yanında gerçekleştirdiğimiz konut projelerinde de yeşile ağırlık veriyoruz. Ağaçlandırmayı ve yeşil alanları artırıyoruz. TOKİ olarak 17 yılda yaptığımız konut projelerin içerisinde yaklaşık 67 milyon metrekarelik yeşil alan oluşturulmuş, 43 milyon ağaç ve çalı türlerinin dikimi gerçekleştirilmiştir. TOKİ olarak Kocaeliye yaklaşık 3,6 milyar liralık yatırım yaptık. 11 bin 460 konut, 650 yatak kapasiteli 3 hastane, 18 okul, 2 adet 300 kişilik öğrenci yurdu, beş cami ve diğer sosyal alanlar inşa ettik. Birçok ilçede projelerimiz bulunmaktadır."

Bulut, Kocaeli'nde 6 ilçede kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarını ve 3 bin 813 konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

- "Sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirildi"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 1980 ve 1990'lı yıllarda yurt dışına çıktığında özendiklerini ve 'Biz niye geri kaldık, ne zaman bu seviyeyi yakalayacağız?'dediğini dün gibi hatırladığını belirterek, "Ama çok şükür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu devrim aslında hayatımızın her alanını etkilemiş ve hepimizin başını dik hale getirmiştir. Millet bahçeleri sadece yeşil alan olarak değil, kültürel dokunun da bir parçası olarak hayatımıza giriyor." ifadelerini kullandı.

- "Bahane üretmedik, elimizi taşın altına koyduk"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin meseleleriyle yakından ilgilenen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakan Kurum ve diğer bakanlara teşekkür etti.

Kocaeli'nin 12 ilçesinde de çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirildiğini vurgulayan Büyükakın, "Darıca ile Tuzla‘yı birbirine bağlayacak olan bağlantı yolunu projelendiriyoruz. Bugün Gebze'deki 400 dönümlük millet bahçesinin çalışmasını yerinde gezerek değerlendirdik. Gebze'de, Fatih Sultan Mehmet’in son otağını kurduğu Hünkar Çayırı mevkisindeki 200 dönümlük arazi, Bakanlığımızca Gebze belediyemize devredildi. Biz oradaki projelere başladık. Çok yakın bir zamanda oranın da ihalesini yapıp, inşallah Gebze'mize muhteşem bir Hünkar Çayırı kazandıracağız ve orası bölgenin bir çekim ve cazibe noktası olacak." ifadelerini kullandı.

İzmit’te yaklaşık 5 bin kişiyi ilgilendiren bir kentsel dönüşüm projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önderliğinde başlattıklarını, salgın döneminde yaklaşık 30 milyon liralık bütçe ayırarak esnafın yardımına koştuklarını belirten Büyükakın, hiçbir zaman bahane üretmediklerini ve hayal vadetmediklerini, şehrin hangi noktasında bir sorun varsa elini ve gövdesini taşın altına koyarak o sorunu çözdüklerini dile getirdi.

Depremden dolayı hasarlı binaların yıkımına başladıklarına da değinen Büyükakın, "Valiliğimizin desteğiyle bu çalışmamızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ağır ve orta hasarlı binaların hızlı bir şekilde dönüştürülmesi için hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Kentteki depreme hazırlık çalışmalarımızı hızlandıracağız." dedi.