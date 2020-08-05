Güçlü orduların tamamında ‘Din Subaylığı’ var

Güvenlik kuvvetleri personellerini manevi açıdan güçlü, erdemli ve faziletli kılan, psikolojik buhranlardan arındıran, şefkat ve merhamet aşılayarak ahiret hayatına da adapte eden Din İşleri Subaylığı kadrosu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük eksiği olarak yorumlanıyor. Akit’in gündeme taşıdığı Mehmetçiğin Din Subayı ihtiyacıyla ilgili askeri uzmanların da harekete geçerek kapsamlı bir rapor hazırladığı, çeşitli ülkelerle mukayeseli karşılaştırmaların yer aldığı bu raporda, yalnızca geri kalmış ülkeler ve dinsiz vasıflı 21 devletin ordusunda Din Subayı bulunmadığı tespitine yer verildi.

Gabon, Togo, Türkiye...

Türkiye’nin önemli askeri uzmanlarının oluşturduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi’nin (ASSAM) hazırladığı “Asker ve Manevi Değerler” raporunda, kendisini laik olarak tanımlayan gelişmiş Batı ülkeleri ordularının tamamında Din Subaylığı kadrosuna ciddi biçimde yer verildiği tespiti yer alıyor. Raporda, geri kalmış ve ‘dinsiz’ vasıflı sadece 21 ülkenin ordusunda Din Subaylığının bulunmadığı gözler önüne seriliyor. ASSAM Raporu’na göre Gabon, Gambiya, Togo, Uganda, Tanzanya, Makedonya, Panama, Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Çin, Japonya, Küba gibi din tanımayan ülkeler silahlı kuvvetlerinde Din İşleri Subayı bulundurmuyor.

Gelişmiş ve modern ordulara sahip ülkelerin tamamında Din Subaylarının yer aldığı vurgulanan rapora göre; başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Norveç, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Avustralya ve Belçika silahlı kuvvetlerinin tamamında tabur imamı var.

Silahlı kuvvetlerinde Din Subayı bulunan diğer ülkeler şunlar: Arjantin, Brezilya, Şili, Ekvator, El Salvador, Finlandiya, Yunanistan, İngiltere, İran, İsrail, Kanada, Kenya, Kolombiya, Güney Kore, Madagaskar, Malta, Nepal, Yeni Zelanda, Avusturya, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, İsveç, Sierra Leone, İspanya, Sri Lanka, Güney Afrika, Tayland, Trinidad, Tobago, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Bolivya, Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Yemen, Kamerun, Katar, Kuveyt, Fas, Umman, Ruanda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri.

ASSAM Raporu’na göre ABD’de 1776 tarihinden beri Din Subaylığı birimi aktif. İkinci Dünya Harbinde ABD ordusunda 8 bin 896 Din İşleri Subayı vazife almış. Halen Amerikan ordusunda teğmenden tümgenerale kadar muhtelif rütbe ve kademelerde vazife gören Din İşleri Subayları bulunuyor. ‘Laik’ Fransa’nın Kara Kuvvetleri Teşkilatı’nın Ordu, Kolordu, Tümen kuruluş şemalarında ve hizmet müdürlüklerine bağlı olarak Din İşleri Subayları mevcut.

Din İşleri Subaylarının ordu içinde hiyerarşik yükselmeleri de ülkelere göre farklılıklar gösteriyor. Din Subayları Fransa’da rütbe almazken, Avustralya’da yüzbaşılığa, İtalya, Belçika, Arjantin ve Avusturya gibi ülkelerde generalliğe kadar yükselebiliyor. ABD’de din işleri başkanlıkları tümgeneral, Brezilya’da ise korgeneral rütbesine kadar çıkıyor.

Türkiye’de tüm birliklere tabur imamı lâzım

ASSAM Raporu’nda TSK’da da Din Subaylığı kadrosunun ihdas edilmesi gerektiği şu sözlerle vurgulanıyor: “İslâmî duyarlılığı olmayan, şehitliğin hükümlerini bilmeyen ve ahirete iman şuuru oluşmamış insanlara, seve seve canını feda edebilmesi için ne vaat edilebilir? Barış kadrolarında Kara Kuvvetlerinde tabur seviyesinde, diğer kuvvetlerde dengi birliklerde din görevlileri yer almalıdır.”