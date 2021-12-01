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Kadın - Aile 'Güçlü Kadınlar' sanatın gücüyle şiddete “Dur” dedi
Kadın - Aile

'Güçlü Kadınlar' sanatın gücüyle şiddete “Dur” dedi

Aydın’da ayaklarının üstünde durmaya çalışan ve Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden destek alan kadınlar, kadına karşı şiddete sanatın gücüyle “Dur” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:23:00 - 2021-12-01 14:24:39
'Güçlü Kadınlar' sanatın gücüyle şiddete “Dur” dedi

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Efeler Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte ilk kez seyirci karşısına çıkan kadın korosu büyük beğeni topladı. Aydın’ın Efeler ilçesinde çeşitli sebepler sonrasında kendi ayakları üstünde durmaya çalışan ve Efeler Sosyal Hizmet Merkezi’nden hizmet alan 20 kadın bir araya gelerek koro kurdu. Kurdukları koro ile ilk kez seyirci karşısına çıkan “Güçlü Kadınlar”, birbirinden güzel Türk Halk Müziği şarkılarını seslendirirken, kadına şiddete ise sanatın gücüyle “Dur” dedi.

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek adına kurdukları koro ile ilk konserini veren 20 kadın, seyircilerden tam not alırken, düzenlenen etkinlikte sahnedeki hemcinslerine destek olarak kadınların sesi olmak için kürsüye çıkan Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Dilara Büyüközer de şair Can Yücel’in “Kendimden özür diliyorum” isimli şiirini seslendirdi. Konsere katılan seyircilerin ise “Kadına Şiddete Hayır” yazılı maske takmaları dikkat çekti.

Konserin sonunda katılımcı 20 kadına Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Kurdukları koro ile ilk konserlerine çıkan 20 kadın, hayatlarında ilk kez kendilerini özel hissettiklerini belirterek herkese teşekkür etti.

Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konserine Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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