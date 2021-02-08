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Ekonomi Güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz
Ekonomi

Güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hem ülkeye hem de ekonomiye kuvvet katmak için gerekli her adımı attıklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:34:00 -
Güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz

Hisarcıklıoğlu, Twitter paylaşımında 6 Şubat 1952’de ilk genel kurulunu yapan ve 7 Şubat 1952’de organ seçimlerini tamamlayarak faaliyete geçen TOBB’un 69 yaşında olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “69 yıl sonra aynı ruhla, aynı heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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