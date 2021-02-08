Güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hem ülkeye hem de ekonomiye kuvvet katmak için gerekli her adımı attıklarını dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, Twitter paylaşımında 6 Şubat 1952’de ilk genel kurulunu yapan ve 7 Şubat 1952’de organ seçimlerini tamamlayarak faaliyete geçen TOBB’un 69 yaşında olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “69 yıl sonra aynı ruhla, aynı heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.