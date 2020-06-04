Güçlü büyümeye devam

Yılın ilk çeyreği, ASELSAN’ın karlılık göstergelerindeki gelişiminin cirodaki büyümeyi de aştığı bir dönem oldu. Şirketin brüt karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 61 seviyesinde artarken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artarak 621 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı, şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının da üstüne çıkarak yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 920 milyon TL seviyesine ulaştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçmekte olduğu 2020’nin ilk çeyreğini güçlü ciro ve karlılık oranları ile tamamladıklarını belirtti. Görgün, “Şirketimizin finansallarına ilişkin 2020 yıl sonuna ilişkin öngörülerimiz olan ciroda yüzde 40-50 aralığında artış ve yüzde 20-22 aralığında FAVÖK marjı beklentilerimizi gerçekleştireceğimiz yönünde kendimize güvenimiz tam” dedi.