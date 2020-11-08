Güçlü büyüme sürüyor! Yatırımlarımız 9 milyar lirayı bulacak

İletişim devi Turkcell’in 2020 üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları Genel Müdür Murat Erkan tarafından açıklandı. Erkan, tüm alanlarda güçlü büyüme gösterdiklerini ve konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 arttırarak 7.6 milyar liraya yükselttiklerini aktardı. Net kârı da yüzde 51.1 arttırarak 1.2 milyar liraya taşıdıkları bilgisini verdi.

Müşteri sayımız arttı

Abone adetlerini arttırdıklarına işaret eden Erkan, “Üçüncü çeyrekte 317 bin faturalı müşteri ailemize dahil oldu. Yıl başından beri de 1.1 milyon faturalı müşteri bizi tercih etti” dedi. Erkan, kuvvetlerine kuvvet kattıklarına ve 2020 sonu için belirledikleri hedefleri konsolide gelir büyümesi hedefini yüzde 14-15’e çıkardıklarına dikkat çekti.

İmkanlar seferber edildi

Salgın sürecinde müşterilerinin değişen ve artan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Erkan, “Önemli ürünler de ortaya koyduk, koyuyoruz. Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana 50 milyar lirayı bulan yatırım gerçekleştirdik. 2020 sonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar lira seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 26 yıldır Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden birisiyiz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu ülke için değer üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İşe alımlar devam ediyor

Erkan, pandemi döneminde dijital servisler başta olmak üzere pek çok bölüme yeni personel alınmalarına devam ettiklerinin altını çizdi. Erkan, “Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele sürecine rağmen istihdam planlarımızda bir değişiklik yapmadık. 2020’nin başından bu yana 3 bini aşkın kişiye istihdam sağladık. Yurt içindeki ve yurt dışındaki grup şirketleriyle birlikte 22 bini aşkın kişiye yeni iş imkânı sunduk. Hedefimiz 2020 yılı içerisinde toplam 7 bin kişilik işe alım gerçekleştirmek” diye konuştu.

Yenilikçi ürünleriyle ön planda

Murat Erkan, Turkcell Grubu’nun geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde hayatımızda en fazla yer edecek teknolojilerden birisi de yapay zekâ olacak. Bu alanda öne geçen ülkelerin ekonomik alanda da daha fazla söz sahibi olacaklarına inanıyorum. Bu alanda yaptığımız çalışmaların gerek grubumuza gerek ülkemize değer kattığını düşünüyorum. Şu anda sayıları bin 300’e yaklaşan mühendislerimizle ‘Endüstri 4.0’ kapsamında birçok teknolojiyi kullanarak dijitalleşmeyi bir adım öteye taşıyoruz. Yapay zekâ ve görüntü işleme alanlarında geliştirdiğimiz çözümleri halihazırda şirketimizde kullanıyoruz. Yapay zekâ techfin dünyasında yoğun biçimde kullanılıyor. Gelinen aşamada Paycell’de biz de yüz tanıma teknolojilerini kayıt ve ödeme sistemleri tarafında aktif olarak kullanıyoruz. Şu anda şirketimize girişte yüz tanıma teknolojisiyle giriş yapabiliyor. Yemekhanemizde ise yüz görüntü algılama teknolojisiyle aldığınız ürünlerin ödemesini yapabiliyorsunuz. Müşteri hizmetleri ve işe alım süreçleri taraflarında da yapay zekâ algoritmalarından yaralanıyoruz.”

Dijital servisler revaçta

Turkcell’in dijital servisleri, tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 28 büyüdü. Servislere yenileri de eklendi. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen TV+ Ready ürünü takıldığı televizyonu akıllı TV’ye dönüştürüyor. Ürünün içerisinde yer alan TV+ uygulaması sayesinde kullanıcılar 150’den fazla kanala ve binlerce filme diledikleri her ekrandan ulaşabiliyor. Uzaktan toplantı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan BiP Meet ise kullanıcılara kişisel verilerini korurken, hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme olanağı sunuyor.