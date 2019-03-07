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"Güçlü Bursaspor iyi yönetimle olur"

Bursa Haber Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici ve İş İnsanı Cüneyt Dizdar, “Bursaspor’a herkes sahip çıkmalı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:55
"Güçlü Bursaspor iyi yönetimle olur"

Bursa Haber Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici ve İş İnsanı Cüneyt Dizdar, “Bursaspor’a herkes sahip çıkmalı. Adaylar daha şimdiden liste ve proje çalışmalarına başlamalı” dedi.


Bursaspor Kulübü Divan Kurulu toplantısında, kulüp üyeliğinde 20 yılını dolduranlar Divan Kurulu’na kabul edildi. Divan Kurulu’na kabul edilenlerin arasında Bursa Haber Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici ve İş İnsanı Cüneyt Dizdar da vardı. Dizdar, beratını Divan Başkanı İdris Sevinç’in elinden aldı. Bursaspor üyeliğinde 20 yılı doldurmanın gururunu yaşadığını belirten Cüneyt Dizdar, “Hepimiz Bursaspor’un başarısı için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapmalıyız. Bu kulüp hepimizin” dedi.


Bursaspor’a tüm kent olarak sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Dizdar, “Bursaspor yıllardır tüm gayretlere rağmen bir türlü istenilen başarıyı elde edemedi. Yönetimin aldığı karara göre Mayıs ayı içerisinde kongre yapılacak. Aday olmak isteyenler daha şimdiden çalışmalarına başlamalı. Projelerini, takımın eksiklerini belirlemeli ve ona göre kongrede yeşil beyaz sevdalıların karşısına çıkmalı. Bursaspor’un daha iyi noktaya gelmesi için iyi bir yönetimin oluşması gerekiyor” dedi.


“Bursaspor’un yanındayız"”


Tüm kesimlerin kulübe destek olması gerektiğinin altını çizen Cüneyt Dizdar, “Biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursaspor’a çok destekleri oldu, halen de oluyor. Ama her şeyi belediyeden beklememek lazım. Bursaspor tüm Bursalıların. Başarı için bu konuda biz her zaman Bursaspor’un yanındayız. Bu kenetlenme, kongrede de sürmeli ve iyi bir yönetimle takımı atağa kaldırmalıyız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:55
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