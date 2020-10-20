Güçlenen Türkiye tezgâhları bozdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk-İslam coğrafyasını birleştirme hamleleri tek tek hayata geçiyor. Türkiye sevdalısı Ersin Tatar’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı seçilmesi ile Rumların toprak hayali suya düşerken, 27 yıldır Ermenistan tarafından işgal altında olan kardeş topraklarımız tek tek geri alındı. Erdoğan’ın yaptığı ikili görüşmeler sonrası, Orta Asya’nın kalbi olarak görülen Özbekistan’da ezan ve namaz yasağı son bulurken, Suriye ve Irak’a yönelik yapılan operasyonlarla terör kaynağında kurutuldu. Ege ve Doğu Akdeniz’de milletin hakkını kimseye yedirmeyen Türkiye, yaklaşık bir milyon Köroğlu Türk’ünün yaşadığı Libya’da ise seçilmiş iradenin yanında yer alarak, darbecileri ülkeden atılmasında kritik rol oynadı.

Setler bir bir yıkıldı

Konu ile ilgili gazetemize konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, şunları dile getirdi: “2. Dünya Savaşı galiplerinin kurmuş olduğu tüm tezgahlar bozuluyor. Bekleyişler bitti, sahada varlık gösterilen günler geldi. Kıbrıs da bunlardan biriydi. Hayati bir seçim yaptılar. Böylelikle güneydeki plan tutmadı, diğer taraftan ikinci Ermenistan yıkıldı. Bu düzen elbet bir gün bozulacaktı, şu an ülke olarak hedeflenen safhaya eriştik. Suriye ve Irak’ta cetvel haritalarla aramıza set çekilmişti. Yaptığımız operasyonlarla kurdukları set başlarına yıkıldı. Sadece dilimizde var olan Türk-İslam birliği artık vücut bulmaya başladı. Azerbaycan, diğer Türk devletleri ve yanı başımızdaki Batı Trakya Türkleri, şu an Türkiye’nin desteğiyle ayakta duruyor. Bu birlikteliğin insanlık adına yapacak çok işi var. Kıbrıs, Azerbaycan, Irak, Suriye, Libya, Sudan, Cezayir ve Somali’nin birleştiği siyasi bir süreç başlayacak. Çok yakında da emperyalistlerin sonunu bu hareket getirecek.”

Dik durarak alıyoruz

Stratejist yazar Murat Akan da şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye gücünü fark etti. Bunu güçlenerek yaptı. Her alanda artan yerlilik oranı bugün Türkiye’ye öz güven getirdi. Başkasına bağımlı değiliz. Bunun oluşturduğu bir özgüven var. Pro aktif dış politikamız da bu durumda etken. Eskisi gibi içine kapanan, sessiz kalan bir ülke değiliz. Bu da Türkiye’nin itibarını artırıyor” dedi. Türkiye’nin alanını genişlettiğini kaydeden Akan, “Türk dünyasını da işin içine katmamız bize alan açtı. Türkiye Afrika’ya da yönelmeye başladı. Coğrafyasını genişletti. Türkiye; Libya’da, Ege’de, Doğu Akdeniz’de olmasın diye her alanda ülkemize karşı cephe açıyorlar. Türkiye bunlara aldırmıyor ve dik durarak istediğini alıyor. Türkiye böyle devam ettikçe istediğini alacaktır. Söz konusu Türkiye olunca haçlı ruhu ortaya çıkıyor.”