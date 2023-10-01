Gucci'nin 'çirkin yüzlü' modeli terör örgütüne katıldı! Silahla poz verdi
Dünyaca ünlü giyim ve aksesuar markası Gucci'nin "dünyanın en çirkin modeli" olarak bilinen Ermeni modeli Armine Harutyunyan, Ermenistan'ın silahlı çeteleri olarak bilinen terör örgütü VoMa'ya katıldı. Silahla poz veren Harutyunyan, röportajında Azerbaycan'a yeniden saldıracaklarını söyledi.
İkinci Karabağ savaşıyla Azerbaycan tarafından büyük hezimete uğratılan Ermenistan, bölgede tansiyonu yükseltecek adımlar atmayı devam ettirdi.
Batı'ya ve Rusya'ya güvenen Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonlarını artırması sonucu Azerbaycan 19 Eylül'de "Dağlık Karabağ bölgesinde anayasal düzeni tesis etmek amacıyla" anti terör operasyonu başlattı.
Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı.
Ermeni çeteler hazırlık yapıyor
Başarılı operasyonla Karabağ'a huzur ve sükunet kısa sürede hakim olmaya başlarken yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan silahlı çeteleri ise yeni bir hazırlık peşine girişti.
Ermeni model örgüte katıldı
İtalyan ve Fransız sahipli moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı.
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Azerbaycan'a saldırı hazırlığı
Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.
Öte yandan içerisinde PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu örgüt, 'Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz' söyleminde bulunarak yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin de sinyalini verdi.
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