Gübretaş lojistik kapasitesini yüzde 35 arttırdı

GÜBRETAŞ, İskenderun Sarıseki’de 59 milyon lira yatırımla kurduğu tesisler sayesinde Türkiye genelindeki depolama kapasitesini yüzde 35 arttırarak 472 bin tona yükseltti. Toplam 37 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesisler bünyesinde her birinin kapasitesi 7 bin 500 metreküp olan toplam 16 depo bulunuyor. GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, en büyük amaçlarının tarımda verimliliği arttırmak olduğunu belirterek, “Tesis yatırımlarımız ve yenilikçi ürünlerimizle çiftçilerimiz ve ülke ekonomisi için değer üretmeyi sürdürüyoruz” dedi. İskenderun Sarıseki tesislerinin lojistik kapasitelerini üçte bir oranında arttıracağına dikkat çeken Yumaklı, “Böylece ekonomik, operasyonel kabiliyet ve zaman açısından tasarruf elde edeceğiz” şeklinde konuştu.