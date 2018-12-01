Guatr’a karşı iyotlu tuz kadar ceviz de faydalı

Ülkemizde guatr illetinden yakınan o kadar çok hasta hanım var ki, tahmin edemezsiniz. Böyle bir illet ile birlikte yaşamak hayatı insana zehrediyor. Bunun için de kapı kapı şifa aranmakta. Bazı bitkisel tavsiyelerden de yayarlanmaya çalışılmakta. İşte onlardan birkaçı:

Yaklaşık olarak bir bardak kaynayan suyun içerisine 10 gram dövülmüş kereviz tohumları atılır. 10 dakika bekletildikten sonra yemeklerden önce birer bardak içmeniz tavsiye edilmektedir.



Lahana yaprakları da guatr için faydalı imiş. Lahana yapraklarını sıkarak elde ettiğiniz sudan günde 1-2 bardak içebilirsiniz.

Taze ceviz de guatr tedavisinde çok yararlı imiş.

Meşe kabuğunu saf sirke ile kaynatıp, daha sonra bunu temiz bir beze yatırın. Guatr olan bölgenin üzerine sarın. Bunu 7 gün uygulamanız gerektiği belirtiliyor.

Kuzu kulağını zeytin yağı ile ezin ve krem haline geldikten sonra guatrın üzerine sürün ve temiz bir bez ile üzerini sarın, denilmekte..

Belirttiğimiz gibi başta ceviz, sarı kantaron, turp, oğul otu, brokoli gibi besin maddeleri guatra iyi gelen şifalı bitkiler, besinler arasında yer almaktadır.

TUZ İLLA İYOTLU OLMALI

Ciddi sağlık sorunlarına yol açan iyot yetersizliğinden korunmak için iyotlu tuzu yemeğe ocaktayken değil sofradayken koymalısınız.

İyot elementi, insan vücudunda beyin başta olmak üzere tüm organların düzenli büyümesi, gelişmesi ve çalışması için gerekli hormonları yapıp düzenliyor.

Türkiye’de içme suyu ve besinlerle yeterli miktarda iyot alınamıyor. İyot açığının kapatılması gerekiyor. İyot yetersizliğinin önüne geçilmesi için ülkemizde 1994 yılından bu yana “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” yürütülüyor ama sonuçlar hâlâ yeterli değil. İyotlu tuz kullanımı artmakla bu konuda bilinç oluşmuş değil. İyotsuz tuzların satın alınmaması lazım.

Kaldı ki, sorunun önüne geçmek için sadece tuzların iyotlanması ve iyotlu tuz kullanımı yeterli olmuyor. İyotlu tuz nemli olmayan ortamlarda, kapalı kutularda ve dolaplarda saklanmalı. Beklenen faydanın gerçekleşmesi için iyotlu tuz yemeğe ocaktayken değil sofradayken katılmalı. Açıkta bırakıldığı takdirde tuzdaki iyot yok oluyor, yemek sıcakken katıldığında da tuzdaki iyot etkinliğini kaybediyor. Ev hanımlarının bunlara çok dikkat etmesi isteniyor.

Öyle tehlikeli ki..

İyot yetersizliğinden kaynaklanan hastalıklarının başında, en çok bilinen ve görülebilen guatr geliyor. Guatr her yaş grubunda önemli bir hastalıktır. İyot yetersizliği hastalıklarından en ciddi olanı ise bilinmeyen ve gözle görülemeyen bir sorun olan beyin özürü ve zeka geriliği..

Sağlık Bakanlığı’nın halkı iyot yetersizliği konusunda bilinçlendirmek için hazırladığı kitapçıkta, iyot yetersizliği yaşanması halinde tiroit bezinden kana geçen hormonların yeterli miktarda yapılamadığı, hemen hemen tüm organların büyümesi, gelişmesi ve işlevlerinde sorunlar ortaya çıktığı, boy uzamasının durduğu, zihinsel işlevlerin gerilediği vurgulanıyor.

İyot yetersizliği büyük tehlike

İyot yetersizliği; anne karnında ve bebeklikte düşük, ölü doğum, bebek ölümü, sağırlık, dilsizlik, cücelik, zeka geriliği ve doğum anomalilerinin sebebi..

İyot yetersizliği; çocukluk ve gençlik döneminde guatr, kısa boyluluk, zihnin yetersiz çalışması, öğrenme yetersizliği, algılama yetersizliğine yol açıyor.

İyot yetersizliği; yetişkinlerde ise guatr ve verim düşüklüğüne sebep oluyor, tiroit kanseri riskini artırıyor.