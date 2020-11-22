Guatemala'da hükümetin 2021 bütçesi protesto edildi

BOGOTA (AA) - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da binlerce kişi, hükümetin 2021 bütçesinde eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitmesi kararını protesto etti.

Ülke basınında çıkan habere göre, söz konusu bütçe kesintilerine karşı çıkan binlerce öğrenci, işçi sendikaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nın bulunduğu alanda toplandı.

Sakin başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Kimi göstericilerin kongre binasına zorla girip binayı ateşe vermesi üzerine, bazı mobilya ve büro malzemeleri büyük zarar gördü.

Polisin kongre binasına giren grupları çıkarmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Twitter'dan yaptığı açıklamada, herkesin yasalara göre gösteri ve toplanma hakkı olduğunu belirterek, "Kamu mallarına ve özel mülkiyete zarar verilmesine müsaade edemeyiz. Yasalarca belirtilmiş kuralların dışına çıkanlar bunun bedelini ödeyecektir." ifadesini kullandı.

Guatemala Kongresi'nde hafta içinde yapılan oylamada "2021 Ulusal Bütçesi" 114 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.



























