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Aktüel Guatemala Devlet Başkanı Yardımcısı Castillo'dan Devlet Başkanı'na "beraber istifa edelim" tavsiyesi
Aktüel

Guatemala Devlet Başkanı Yardımcısı Castillo'dan Devlet Başkanı'na "beraber istifa edelim" tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 09:12:53 -
Guatemala Devlet Başkanı Yardımcısı Castillo'dan Devlet Başkanı'na "beraber istifa edelim" tavsiyesi

BOGOTA (AA) - Guatemala Devlet Başkanı Yardımcısı Guillermo Castillo, halkın bütçede eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gidilmesine yönelik tepkisi nedeniyle, Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'ye "ülkenin iyiliği için" birlikte istifa etme tavsiyesinde bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Castillo, ülke sorunlarıyla ilgili hükümetin kendisine çok fazla danışmadığını belirterek, "Başkan'la çok az iletişimim var, kendisine büyük bir açıklıkla işlerin iyi gitmediğini söyledim. Başkan'la beraber seçildik, ülkenin dizginlerini beraber götürmeye söz verdik ancak beklenildiği gibi olmadı. İkimiz de ülkenin iyiliği için istifa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kongrede dün kabul edilen 2021 bütçesinde "anormallikler" olduğunu kaydeden Castillo, devlet başkanından bütçe kararını veto etmesini istediğini belirtti.

Devlet Başkanı Giammattei'ye "ülkenin iyiliği için" beraber istifa etmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Castillo, ülkenin daha fazla borç batağına sürüklenmemesi için yönetime kemer sıkma, şeffaflık ve ekonominin verimli kullanılması çağrısında bulundu.

Öte yandan sivil toplum kuruluşları 2021 bütçesine tepki göstermek için bugün başkentteki Ulusal Kültür Sarayı'nın bulunduğu alanda hükümetin bütçe kararını protesto edecek.

Guatemala Kongresi'nde yapılan oylamada "2021 Ulusal Bütçesi" 114 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.









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