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Spor Guardiola durdurulamıyor! City 20’nci galibiyetini aldı
Spor

Guardiola durdurulamıyor! City 20’nci galibiyetini aldı

Yeni sistemini oturtarak adeta tarih yazan Pep Guardiola, Manchester City ile tüm kulvarlardaki 20’nci galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 07:53:00 -
Guardiola durdurulamıyor! City 20’nci galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, 26. haftada ligin 4. sıradaki West Ham United'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

City, West Ham United’ı 2-1 mağlup edip, ligde üst üste 14. toplamda 20. galibiyetini aldı.

Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde City’nin başarısının ekonomik gücüyle doğru orantılı olduğunu söyleyen 50 yaşındaki Pep Guardiola, bu konuyla ilgili olarak yeni açıklamalar da yaptı:

Başarının nedeninin ben olduğuma inansaydım öyle söylerdim. Bu başarının arkasındaki nedenin yakışıklılığımdan kaynaklandığını söylemekten mutlu olurdum. Ama öyle değil. Sebebi oyuncular. Teknik direktör olarak 12 yıl boyunca hiç gol atmadım. Asla penaltı kurtarmadım. Bu işin sanatçısı oyuncular. Tek yapabileceğim onlara yardım etmek

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