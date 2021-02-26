Guardiola başarı sırrını açıkladı: Paramız var

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 yenerken; tüm kulvarlarda üst üste 19. maçını da kazandı.

Premier Lig lideri ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale göz kırpan City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Mönchengladbach maçı sonrası üst üste 19. maçın kazanılmasının sorulması üzerine şaka yollu olarak, "Çok fazla paramız var ve inanılmaz oyuncular aldık" cevabını verdi.

Guardiola, "Kaliteli oyuncular olmadan bu başarıya ulaşamazdık. Bu doğru" derken, "Bu ekibin birlikteliği... Oyuncular fantaktik ve inanılmaz bir iletişimleri var. Her maçı sadece kazanmak üzere oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola, transfere para harcamayla ilgili şaka yapsa da Manchester City son 20 yılda oyuncular için 2.8 milyar Dolar'a yakın bir para harcadı. Kulüp, 2016'da Pep Guardiola'nın gelişinin ardından İlkay Gündoğan, Gabriel Jesus, Leroy Sane, Bernardo Silva ve Riyad Mahrez gibi oyuncuların transferi için 707 milyon Dolar'dan fazla para ödedi.

Kulüp, Katalan çalıştırıcının gelişinin ardından en çok parayı ise son yıllarda defans oyuncuları için ödedi. Kyle Walker, Aymeric Laporte, John Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo, Nathan Ake ve Benjamin Mendy için önemli rakamlar kasadan çıktı.