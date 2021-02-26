  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Guardiola başarı sırrını açıkladı: Paramız var
Spor

Guardiola başarı sırrını açıkladı: Paramız var

19 maçtır sürdürdüğü galibiyet serisiyle tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynayan Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, "Çok paramız var, inanılmaz futbolcular aldık. Kazanmamızın nedeni para. Bu gerçek." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:33:00 -
Guardiola başarı sırrını açıkladı: Paramız var

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 yenerken; tüm kulvarlarda üst üste 19. maçını da kazandı.

Premier Lig lideri ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale göz kırpan City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Mönchengladbach maçı sonrası üst üste 19. maçın kazanılmasının sorulması üzerine şaka yollu olarak, "Çok fazla paramız var ve inanılmaz oyuncular aldık" cevabını verdi.

Guardiola, "Kaliteli oyuncular olmadan bu başarıya ulaşamazdık. Bu doğru" derken, "Bu ekibin birlikteliği... Oyuncular fantaktik ve inanılmaz bir iletişimleri var. Her maçı sadece kazanmak üzere oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola, transfere para harcamayla ilgili şaka yapsa da Manchester City son 20 yılda oyuncular için 2.8 milyar Dolar'a yakın bir para harcadı. Kulüp, 2016'da Pep Guardiola'nın gelişinin ardından İlkay Gündoğan, Gabriel Jesus, Leroy Sane, Bernardo Silva ve Riyad Mahrez gibi oyuncuların transferi için 707 milyon Dolar'dan fazla para ödedi.

Kulüp, Katalan çalıştırıcının gelişinin ardından en çok parayı ise son yıllarda defans oyuncuları için ödedi. Kyle Walker, Aymeric Laporte, John Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo, Nathan Ake ve Benjamin Mendy için önemli rakamlar kasadan çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadar alçalmayın bari! Sözcü ve Cumhuriyet'ten skandal manşet
Gündem

Bu kadar alçalmayın bari! Sözcü ve Cumhuriyet'ten skandal manşet

"Çılgın Sedat" olarak bilinen Sedat Kapurtu'nun evinin yanmasını fırsat bilen CHP yandaşı Cumhuriyet ve Sözcü Saadet Partililere saldırdı. E..
Oy oranları yüzde 2 bile değil: Gelecek Partisi'nden güldüren çağrı!
Siyaset

Oy oranları yüzde 2 bile değil: Gelecek Partisi'nden güldüren çağrı!

Kamuoyu araştırmalarında oy oranı yüzde 2'yi bile göremeyen Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AK Parti iktidarına er..
Erdoğan'ın market talimatı sonrası dikkat çeken fiyat açıklaması
Ekonomi

Erdoğan'ın market talimatı sonrası dikkat çeken fiyat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı market sayısı yıl sonuna kadar 500 şubeye kadar çıkarı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay