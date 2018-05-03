Guardian: Meral Akşener, onları ikna edemez

Guardian gazetesi Meral Akşener'le yaptığı röportajı yayınlayıp cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda başa baş bir yarış olacağı yorumunu yaptı.

KÜRTLER İKNA EDEMEZ

Guardian gazetesi, Akşener'in Kürt seçmenleri ikna etmekte zorlanacağını da yazıyor ve "Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Türkiye'nin en kötü insan hakları ihlallerinin yaşandığı dönemde Akşener İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu" hatırlatması yapılıyor. Guardian, Akşener'in şu ana kadar Kürt meselesinin nasıl çözümlenebileceğine dair somut bir öneride bulunmadığını da vurguluyor.

İKİNCİ TURA KALIRSA...

Gazete "Seçim anketleri Erdoğan'ın ilk turda rahat bir seçim galibiyeti alabileceğini söylüyor. Ancak anketlerde seçimin ikinci tura kalması ve Erdoğan'ın karşısındaki rakibin Akşener olması halinde başa baş bir yarış yaşanabileceğini de gösteriyor" ifadelerini de kullandı.