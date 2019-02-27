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Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, Guaido'nun ortaya attığı 'Maduro'ya yakın bazı üst düzey isimler Türkiye'ye kaçtı' iddiasına tepki gösterdi. Erdoğan, 'Guaido daha Türkiye'yi tanımıyor, burayı kabile devleti sanıyor, ama bazı şeyleri bu süreçte öğrenecek' dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:53
Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV - Star TV ortak yayınında, Venezuela konusunda yaptığı değerlendirmede Maduro'ya desteğini yineledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"İnsan utanır ya!"

Şu gerçeği görmek lazım. Bir defa Maduro seçilmiş bir liderdir. Guaido seçilmiş bir lider değildir, o Meclis Başkanlığı'na gelmiş birisidir. Ne yazık ki, onu oraya eyalet valisi gibi atama gayretleri var.

İnsan utanır ya. Sen seçimle oraya gelmedin ki. Seni birisi oraya atıyor. Senin demen lazım ki, "ben seçilerek gelmedim, ben bu göreve talip olamam" demen gerekir.

Diyorlar ki, "açlık, sefalet falan.." Ben daha kısa süre önce oradaydım. Öyle bir şey yok.

"Guaido Türkiye'yi daha tanımıyor ama öğrenecek"

Guaido'nun, Maduro'ya yakın bazı isimlerin Türkiye'ye kaçtığı iddiasına da tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Benim ülkeme Venezuela'dan kaçıp gelen herhangi bir kimse yok. Aramızda ticari ilişkiler var. Bu çerçevede oradan yetkililer gelir, görüşmelerini yapar. Guaido Türkiye'yi tanımadığı için, Türkiye'yi kabile devleti sanıyor. Bazı şeyleri öğrenmesi lazım. Devlet adamı olmak öyle kolay değil. Umarım bu süreçte bazı şeyleri öğrenir diye düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 00:53
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