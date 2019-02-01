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Guaido'dan ailesinin polislerce soruşturulduğu iddiası

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, FAES mensuplarının, evinin etrafında eşi ve ailesi hakkında bilgi topladığını öne sürdü.

01 Şubat 2019 Cuma 06:53
Guaido'dan ailesinin polislerce soruşturulduğu iddiası

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, özel hareket polis birimi FAES mensuplarının, evinin etrafında eşi ve ailesi hakkında bilgi topladığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde. Orada bulunan kızımın başına gelecek her şeyden Maduro sorumludur." ifadesini kullanan Guaido, evinin önünde bekleyen gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

FAES mensuplarının binadaki özel güvenlik görevlisine eşi Fabiana Rosales hakkında sorular yönelttiğini öne süren Guaido, korku oluşturmak amacıyla gelen bu kişilerin emir almadıklarını iddia etti.

Guaido, söz konusu kişilerin hadlerini aştıklarını belirterek, aileye ve kadına saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Venezuela polisi iddiayı yalanladı

Bolivarcı Ulusal Polis Teşkilatı'nın (PNB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Guaido'nun iddiası yalanlandı.

PNB Komutanı General Carlos Alfredo Perez Ampueda'nın beyanatına yer verilen paylaşımda, hiçbir FAES biriminin Guaido’nun evinin bulunduğu bölgede görev yapmadığı bildirildi.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.  

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.  Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) bugün aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 07:58
  1. Venezuela
  2. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  3. Anadolu Ajansı

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