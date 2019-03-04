0553 313 94 23

Guaido, Venezuela’ya döndü

Venezuela’da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen gerçekleştirdiği Latin Amerika turunun ardından ülkeye geri döndü.

04 Mart 2019 Pazartesi 21:48
Guaido, Venezuela’ya döndü

Venezuela’da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen gerçekleştirdiği Latin Amerika turunun ardından ülkeye geri döndü.



Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yurt dışı yasağına rağmen gittiği Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador’un ardından ülkeye geri döndü. Guaido, başkent Karakas’taki Maiquetia Uluslararası Havalimanında büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanında bir arabanın üstüne çıkarak konuşma yapan Guaido, “Sevgili ülkemize geri döndüm. Şimdi halkımızın olduğu yere gideceğiz” dedi. Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek Cumartesi günü kitlesel gösteri için çağrıda bulundu.



Venezuela Başsavcısı Tarek Willam Saab kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için yaklaşık bir ay önce Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, başsavcının talebini onaylayarak Guaido’ya ülke dışına çıkış yasağı koymuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 21:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
    1. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 -..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. ABD’li aktör Luke Perry hayatını..
    4. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 3 -..
    5. Erbakan Vakfı'ndan tepki: Siyasi..
    6. 25 yaşındaki genç yol kenarında ölü..
    7. Bakan Dönmez’den madenlerle ilgili..
    8. Trump'a ve çevresine "adaleti..
    9. Trabzonspor başladı, Kasımpaşa bitirdi
    10. İşe gitmek için evden çıktı, kurtla..
    11. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece Avrupa..
    12. ABD-Rusya Genelkurmay Başkanları..
    13. "Samsun tarihteki öncü rolünü tekrar..
    14. İslam İşbirliği Teşkilatından Myanmar..
    15. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı:..
    16. Altay-Balıkesirspor Baltok maçının..
    17. Mustafa Denizli ikinci yarıya çıkmadı
    18. Binalı Yıldırım: ”Büyükçekmece..
    19. Ukrayna’da Türklerin yaşadığı evde..
    20. Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a..
    21. Guaido, Venezuela’ya döndü
    22. Çocukların yüzünü güldüren Bir Çocuk..
    23. Arnavutköy'deki silahlı kavgayla..
    24. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı..
    25. "Yılın Otomobili" Jaguar I-PACE oldu
    26. Başkan Erdoğan Bartın Valiliğini..
    27. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    28. Dilipak'tan canlı yayında bomba..
    29. Rusya'daki sabit varlıklara yatırım..
    30. Mustafa Denizli rahatsızlandı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk