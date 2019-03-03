Guaido ülkesine geri dönecek

Venezuela’da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Ekvador ziyaretinin ardından hapis tehdidine rağmen ülkesine geri döneceğini açıkladı.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yurt dışı yasağına rağmen temaslarını sürdürüyor. Guaido, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Ekvador’dan evime döneceğimi açıklıyorum” ifadelerini kullanarak, Pazartesi ve Salı günleri için Venezuela’da protesto çağrısında bulundu.

Yaklaşık 50 ülke tarafından geçici Devlet Başkanı olarak tanınan Guaido, Venezuela’da Yüksek Mahkeme tarafından hakkında çıkartılan yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya ve Brezilya’yı ziyaret edip liderle görüşmüştü.

Guaido, yasağa rağmen yurt dışına çıktığı için ülkeye döndüğünde tutuklanabilir.