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Guaido, gezicileri Caracas’a toplayacak

Ulaşım, yemek ve konaklama masrafı ABD’den... ABD, biat etmediği için devirmeye çalıştığı Venezuela lideri Maduro’ya karşı yeni bir hamle yapıyor. Kukla Guaido’nun sabotajlarla ülkeyi karanlığa gömmeden taraftar toplama adımı sonuç vermeyince ABD taktik verdi. Guaido ülke turuna çıkıp tüm gezicileri Başkent Caracas’a getirecek, masrafları Trump karşılayacak.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:44

 Tahsin Han 

Venezuela’yı himayesine almaya çalışan Amerika’nın kirli oyunları bitmiyor... Atadığı kukla başkan Juan Guaido’yla Başkan Nicolas Maduroyu devirip Venezuela’yı hakimiyeti altına almaya çalışan sarı şeytan Donald Trump’ın yeni bir planı var. Venezula’yı yaptığı sabotajlarla karanlığa hapseden 2 gün sonra yapılan onarımla enerjiye kavuşan ülkeyi önceki gün bir kez daha santral patlatarak sabote eden Amerika ve kukla gezicileri yeni bir planı uygulamaya koyuyor.

Pazar gecesine uzayan cumartesi günkü mitinglerde elektrik kesintilerine rağmen istediği coşkuyu ve desteği bulamayan Guaido, yeni planını meydanda açık açık haykırdı.

ABD yanlısı taraftarlarına seslenen Guaido, ülke turuna çıkacağını ve tüm destekçilerini başkent Caracas’ta toplayacağını söyledi. Çok yakında Caracas’ta daha büyük ve görkemli protesto eylemleri başlatacağını belirten kukla başkan “Tüm Venezuela’yı başkent Caracas’a getireceğiz, çünkü hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor” diyerek Maduro’yu devirmeden durmayacaklarını söyledi.

Maduro, ABD’yi suçladı

Elektrik kesintileri üzerinden de Maduro’yu eleştirmeye kalkan Guaido, “Maduro gitmeden elektrikler sağlıklı bir şekilde gelmez” diyerek adeta yeni sabotajlar için tehdit etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in önünde kendisine destek olanlara seslendi. Maduro, geçen perşembe meydana gelen ve Venezuela’yı yaklaşık iki gün karanlıkta bırakan elektrik kesintisine, ülkenin büyük bölümüne elektrik sağlayan Guri Elektrik Santrali’ne düzenlenen siber saldırının neden olduğunu açıkladı. Elektrik kesintisinden ABD ile “palyaço” ve “kukla” diye hitap ettiği Guaido’yu sorumlu tuttu.

Maduro, Venezuela’nın bir “yıpratma savaşıyla” karşı karşıya kaldığını belirterek, “Ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70’ini gidermiştik ancak bugün (önceki gün)elektrik hatlarına, yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış yeni bir saldırı düzenlendi” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:44
  1. Venezuela
  2. Juan Guaido
  3. Başkan Nicolas Maduro
  4. Donald Trump
  5. Venezula
  6. ABD
  7. Caracas
  8. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  9. Miraflores
  10. Guri Elektrik Santrali

YORUM YAZ

  • ......52 dk önce
    Maduro ya destek için bir kampanya başlasın verelim birşeyler. Amerika travestisine geçit yok.
  • sukrusukru53 dk önce
    Ülkemizde vatan haini çok biliyorduk ama venezuelanında bizden aşağı kalır yanı yokmuş.Haydi geziciler elinzdeki komplo fotolarını guaido taraftarlarına servis edin,şimdi onlara lazım oldu.
  • HaticeHatice1 sa önce
    Insallah basarili olamazlar da belki vazgecerlerdunya insanlari bu kafirlerden kurtulur artik dunyanin huzura ihtiyaci var

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