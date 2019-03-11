Guaido, gezicileri Caracas’a toplayacak

Tahsin Han

Venezuela’yı himayesine almaya çalışan Amerika’nın kirli oyunları bitmiyor... Atadığı kukla başkan Juan Guaido’yla Başkan Nicolas Maduroyu devirip Venezuela’yı hakimiyeti altına almaya çalışan sarı şeytan Donald Trump’ın yeni bir planı var. Venezula’yı yaptığı sabotajlarla karanlığa hapseden 2 gün sonra yapılan onarımla enerjiye kavuşan ülkeyi önceki gün bir kez daha santral patlatarak sabote eden Amerika ve kukla gezicileri yeni bir planı uygulamaya koyuyor.

Pazar gecesine uzayan cumartesi günkü mitinglerde elektrik kesintilerine rağmen istediği coşkuyu ve desteği bulamayan Guaido, yeni planını meydanda açık açık haykırdı.

ABD yanlısı taraftarlarına seslenen Guaido, ülke turuna çıkacağını ve tüm destekçilerini başkent Caracas’ta toplayacağını söyledi. Çok yakında Caracas’ta daha büyük ve görkemli protesto eylemleri başlatacağını belirten kukla başkan “Tüm Venezuela’yı başkent Caracas’a getireceğiz, çünkü hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor” diyerek Maduro’yu devirmeden durmayacaklarını söyledi.

Maduro, ABD’yi suçladı

Elektrik kesintileri üzerinden de Maduro’yu eleştirmeye kalkan Guaido, “Maduro gitmeden elektrikler sağlıklı bir şekilde gelmez” diyerek adeta yeni sabotajlar için tehdit etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in önünde kendisine destek olanlara seslendi. Maduro, geçen perşembe meydana gelen ve Venezuela’yı yaklaşık iki gün karanlıkta bırakan elektrik kesintisine, ülkenin büyük bölümüne elektrik sağlayan Guri Elektrik Santrali’ne düzenlenen siber saldırının neden olduğunu açıkladı. Elektrik kesintisinden ABD ile “palyaço” ve “kukla” diye hitap ettiği Guaido’yu sorumlu tuttu.

Maduro, Venezuela’nın bir “yıpratma savaşıyla” karşı karşıya kaldığını belirterek, “Ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70’ini gidermiştik ancak bugün (önceki gün)elektrik hatlarına, yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış yeni bir saldırı düzenlendi” dedi.