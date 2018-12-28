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GSS prim borçları için son fırsat

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini söyledi.

28 Aralık 2018 Cuma 13:49
GSS prim borçları için son fırsat

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı. 

Bugün Türkiye’nin yüzde 99,1’inin Genel Sağlık Sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalandığını ifade eden Bakan Selçuk, açıklamasında şöyle dedi.

Bununla birlikte, birikmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları olan vatandaşlarımız için de faizsiz ödeme imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda birikmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. 31 Aralık 2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleneceği için vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan bu imkanı kaçırmamasını tavsiye ediyorum.”


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:49
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  2. Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Genel Sağlık Sigortası

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