GSS borcu olanlara müjde! Yıl sonuna kadar ücretsiz
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanabilecek.
29 Mart 2019 Cuma 00:44
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.
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