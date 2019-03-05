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GSO Başkanı Ünverdi’den kariyer tüyoları

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Özel Gaziantep OSB Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi’nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 15:19
GSO Başkanı Ünverdi’den kariyer tüyoları

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Özel Gaziantep OSB Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi’nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere nasihatte bulunan Ünverdi, “Ne iş yaparsanız yapın işinizi severek, gereken önemi vererek ve en güzel şekilde yapın. Eğer mesleğinizi sevmeden yaparsanız başarılı olma şansınız da olmaz” dedi.

 

İş yaşamıyla ilgili tecrübelerini paylaşan Adnan Ünverdi, eskiden çok kısıtlı imkanlarla iş yapmaya çalıştıklarını ancak, bugünün teknolojilerinin çok ileri seviyelere geldiğinin altını çizdi. İletişim imkanlarının çok arttığına dikkati çeken Ünverdi, “Elinizdeki telefonlarla dünyanın her yerindeki bilgiye ulaşma imkanınız var. Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizim bu çağa ayak uydurmamız siz gençlerimizin çalışmalarıyla mümkün. Şu anda endüstri 4.0 çağındayız ve endüstri 5.0 çağına doğru hızla ilerliyoruz. Bu çağı da yakalamamız lazım. Bizim elimizde sizin gibi gençlerimiz var. Ulu önder Atatürk Cumhuriyetimizi siz gençlerimize emanet etti. Bizler ancak sizin çalışmalarınızla ülkemizi her alanda daha ileriye götürebiliriz. Yeter ki siz kendinize güvenin ve inanın. Biz sizlere güveniyoruz. Sizler için ne yapmamızı istiyorsanız yapmaya da hazırız. Sizin üzerinizde çok büyük sorumluluk ve görevler var” dedi.

 

Meslek liselerinin çok önemli olduğunu ve bu okullara çok büyük önem verilmesi gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, “Hayat inişleri ve çıkışları olan uzun bir yol. Önünüze bazen zorluklar çıkabilir. Önümüzdeki engelleri aşmak yine bizim elimizde ve bunun içinde kendimizi her anlamda donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Günümüzde yabancı dil bilmek çok önemli. Yabancı dil yanında bilgisayar programları bilmek gerekiyor. Özellikle çalışacağınız alanlarda kullanacağınız bilgisayar programlarını iyi derecede bilmeniz gerekiyor. İşin teorik kısmı çok önemli, ancak pratik daha da önemli. Pratik yaptığınız zaman sonradan yapacağınız işe alışıyorsunuz ve işinizi seviyorsunuz. Ülkemizin geleceğinde sizlerin çok büyük rolü olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

 

Ünverdi, öğrencilere alınan pratik eğitimleri uygulamaya dökmesi gerektiğini de anlatarak, "Biz eğitimi devam eden veya mezun olan öğrencilerimizin pratik kazanmaları amacıyla GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde meslek atölyeleri kurduk. Sizleri buraya davet ediyoruz. Gelin buradaki atölyeleri kullanın ve pratik kazanın. Kapımız sizlere her zaman açık. Burada önemli olan, pratik yaparak bir meslek öğrenip aranılan yetkinliğe sahip insan haline gelmektir. Ne yaparsanız yapın işinizi severek, gereken önemi vererek ve en güzel şekliyle yapın. Eğer kişi mesleğini sevmeden yapıyorsa başarılı olma şansı yoktur. Kendinize her zaman saygı duyun ve güvenin, işte bunları yaptığınız zaman başarılı olursunuz. Hepinize canı gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:19
  1. Gaziantep
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