GSM sektörünün en itibarlısı Turkcell seçildi

Turkcell, sektörünün en itibarlı markası seçildi. Türkiye İtibar Akademisi’nin, 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği İtibar Endeksi Araştırması’nda GSM sektöründe Turkcell birinci oldu.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda GSM sektörünün en itibarlı markası oldu. Enerji, beyaz eşya, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, bankacılık, elektronik eşyanın da aralarında olduğu 30 sektörde yapılan araştırma, Türkiye İtibar Akademisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşti. Bilgisayar destekli telefon ile arama yöntemi kullanılan araştırma için 26 bölgeden 72 ilde yaşayan yaklaşık 12 bin kişi ile 100 bin dakika konuşuldu. Sahadan elde edilen veriler, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde rapor haline getirildi. Turkcell GSM sektörü kategorisinde ödüle layık görüldü.

"Türkiye’yi temsil eden bir marka olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Turkcell’in üst üste 2’nci kez layık görüldüğü ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda düzenlenen törende Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar aldı. İş dünyası, akademi, sivil toplum kuruluşları ve bürokrasiden pek çok önde gelen ismin katıldığı törende Özbayraktar, "Bayi çalışanından AR-GE mühendisine, yerli ve milli uygulamalarımızı indiren müşterilerimizden, markamıza güvenerek yatırım yapan tüm paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin Turkcell’iyiz. En yüksek ve yeni teknolojileri müşterilerimize en hızlı şekilde sunarak 25 yıldır hizmet kalitemizden ödün vermiyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak eğitim, dezavantajlı bireylere fırsat eşitliği sunulması, spor, kültür-sanat gibi birçok farklı alanda toplumsal fayda projeleri üretiyoruz. Birleşmiş Milletler, New York Borsası, GSMA birçok farklı platformda Türkiye’yi temsil eden bir marka olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu ödüle bizi layık gören YTÜ ve İtibar Akademisi’ne teşekkür ederken, aynı hassasiyet ve şevkle çalışmaya devam edeceğimizi de belirtmek isterim" dedi.