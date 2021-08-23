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Ekonomi GSB sürekli işçi alımı yapacak
Ekonomi

GSB sürekli işçi alımı yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı için sürekli işçi alımına çıktı. Bu kapsamda Bakanlık, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 14:04:00 -
GSB sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 - 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecek. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacak. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecek.

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