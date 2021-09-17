GSB İşçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı | Gençlik ve Spor Bakanlığı kuraları açıklandı mı?

İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman sorusu merak ediliyor. 4346 işçi alımı için 27 Ağustos 2021 tarihinde başvurular tamamlanmış durumda. GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri araştırılmaya başlandı. GSB kura çekimi 15 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Peki GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak ve yerleri belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kura çekim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır."

GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

GSB işçi alımı İŞKUR üzerinden yapılıyor. Gençlik ve Spor Banlığı işçi alımı kura sonuçları çekilmesinden sonra İŞKUR GSB işçi alımları kura çekilişi sonuçları merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

GSB alımları sözlü sınavları nasıl olacak?

1) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir kadro için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.

3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.

4) Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla öğrenimi daha yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

5) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.

6) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7) Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atandıktan sonra herhangi bir sebeple işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bir sonraki alım ilan tarihine kadar yerleştirme yapılacaktır.